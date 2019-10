«Η μάχη της Ιντλίμπ αποτελεί τη βάση για τον τερματισμό της αταξίας και της τρομοκρατίας σε όλες τις συριακές επαρχίες», υπογράμμισε ο Άσαντ κατά την επίσκεψή του, στη γραμμή του μετώπου.



Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ μετέβη στη γραμμή του μετώπου εναντίον των τζιχαντιστών στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Το μέτωπο αυτό χωρίζει τους Σύρους αντάρτες και τους τζιχαντιστές από τις περιοχές που ελέγχει ο συριακός στρατός με την υποστήριξη της Μόσχας.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σύρου προέδρου στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να μην είναι υπό τον έλεγχο της Δαμασκού, από την έναρξη του εμφυλίου το 2011.

#Idlib

Bashar al-Assad visiting regime militias in the town of al-Hobeit in southern rural Idlib which was recently taken from opposition forces after fierce battles in the region. pic.twitter.com/yabkzdyici