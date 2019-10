Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε μέσω Twitter, την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τρουντό για τις προσεχείς στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Τρουντό, κατά τις δημοσκοπήσεις καλείται να δώσει σκληρή και αμφίρροπη αναμέτρηση με τον ηγέτη της καναδικής δεξιάς Άντριου Σιρ για να επανεκλεγεί στο αξίωμα στις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου. Ο Ομπάμα εξέφρασε «υπερηφάνεια» διότι «συνεργάστηκα με τον Τζάστιν Τρουντό όταν ήμουν πρόεδρος», μέσω Twitter, πριν εξηγήσει: «Είναι ηγέτης που εργάζεται σκληρά, είναι αποτελεσματικός, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για φλέγοντα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος χρειάζεται την προοδευτική ηγεσία του σήμερα και ελπίζω ότι οι γείτονές μας στον βορρά θα τον υποστηρίξουν, [θα τον αναδείξουν στο αξίωμα] για άλλη μια θητεία».

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term.