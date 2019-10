Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν τμήμα ανισόπεδου κόμβου κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα στην ανατολική επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η γέφυρα, σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην πόλη Γουσί, καταπλάκωσε τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι στα δύο από αυτά· το τρίτο όχημα ήταν σταθμευμένο κάτω από τη γέφυρα, χωρίς να βρίσκεται κανείς στο εσωτερικό του. Τρία αυτοκίνητα και δύο φορτηγά βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα όταν κατέρρευσε, πάντως συγκρατήθηκαν από το στηθαίο. Δύο από τους επιβαίνοντες σε αυτά τραυματίστηκαν.

Διενεργείται έρευνα από τις δημοτικές αρχές και στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το Νέα Κίνα. Μέλη σωστικών συνεργείων και ειδικοί του υπουργείου Μεταφορών είπαν στο πρακτορείο πως σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας, ή γέφυρα κατέρρευσε διότι βρίσκονταν πάνω της φορτηγά με πολύ βαρύ φορτίο.

Update: the collapse of a cross-bridge section on China's 312 National Highway has caused three deaths and two injuries. The main reason for the accident may be an overloaded vehicle, according to CCTV News. pic.twitter.com/vtxyIvSBcW