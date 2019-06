Ο Brock Elbank κυκλοφόρησε μια σειρά πορτρέτων με τίτλο «How Do You C Me Now?» με πρωταγωνιστές ανθρώπους που πάσχουν από Congenital Melanocytic Naevus, μια εξαιρετικά σπάνια δερματική πάθηση όπου ένα εκ γενετής σημάδι (σπίλος) μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 80% του σώματος.

Ο Βρετανός φωτογράφος πέρασε 33 μήνες απαθανατίζοντας 30 ανθρώπους, οι οποίοι ταξίδεψαν στο στούντιό του στο Λονδίνο από 14 χώρες σε πέντε ηπείρους. Στόχος του να δημιουργήσει μια σειρά από body-positive πορτρέτα για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από αυτήν την σπάνια δερματική πάθηση, με την οποία γεννιέται λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το CMN, που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του δέρματος, προκαλείται από μια γενετική μετάλλαξη στην διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου όσο βρίσκεται στην μήτρα και επεκτείνεται στην επιφάνεια του δέρματος όσο το άτομο μεγαλώνει και ψηλώνει. Το δέρμα αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο εύθραυστο, πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στο φως του ήλιου και είθισται να καλύπτεται επίσης από τρίχες.

«Από πολύ μικρή ηλικία ήξερα πως ήμουν λίγο διαφορετική, αλλά το δέρμα μου δεν με επηρέαζε ιδιαίτερα μέχρι που μπήκα στην εφηβεία και άρχισα να το συνειδητοποιώ περισσότερο. Πριν από αυτό, θυμάμαι δεν είχα κανέναν ενδοιασμό να δείξω το δέρμα μου», λέει η 24χρονη Gemma Whyatt από την Αγγλία.

«Το CMN με έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό. Ποτέ δεν συμμετείχα σε ο,τιδήποτε χρειαζόταν να δείξω το δέρμα μου, οπότε έχανα τις διακοπές μου και ποτέ δεν πήγα για κολύμπι. Συνήθιζα να αλλάζω ρούχα κλειδωμένη μέσα στο μπάνιο και μόλις τους τελευταίους μήνες σταμάτησα να το κάνω. Έχανα επίσης πολλά πάρτι στα οποία όλες οι φίλες μου θα έβαζαν φορέματα γιατί ένιωθα πως εγώ δεν μπορώ να το κάνω», εξηγεί από την πλευρά της η 35χρονη Lucy Reeves.

«Πριν γίνω 7 ετών, δεν έδινα μεγάλη σημασία στα εκ γενετής σημάδια μου. Θυμάμαι να κοιτάζω το δέρμα μου στον καθρέφτη χωρίς να νιώθω βασικά κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα. Μετά την ηλικία των 7, ξεκίνησε το bullying- άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα βλέμματα πάνω μου και καταλάβαινα πως έδειχναν με το δάχτυλό τους τα πόδια μου. Επίσης ανακάλυψα πως οι γονείς από τα άλλα παιδιά τούς είχαν απαγορεύσει να παίζουν μαζί μου επειδή νόμιζαν πως έχω κάτι μεταδοτικό», λέει η 25χρονη Yulianna Yussef, με καταγωγή από Ουκρανία και Λίβανο.

