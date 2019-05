Ο Μισέλ Μπαρνιέ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για ένα συντεταγμένο Brexit.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σήμερα ότι εναπόκειται στη Βρετανία να επιλέξει την πορεία της για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση από το μπλοκ και ότι η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη για μια συντεταγμένη αποχώρηση.

«Η ΕΕ των 27 είναι ενωμένη και έτοιμη για ένα συντεταγμένο Brexit», ανέφερε ο Μπαρνιέ σε ανάρτησή του στο Twitter κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μάλτα. «Τώρα εναπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει τις επιλογές του».

In Malta today to continue EU27 consultations and meet w/ PM @JosephMuscat_JM, Maltese House of Rep. #parlamentMT & stakeholders. EU27 stand united & ready for orderly #Brexit. For the UK now to make its choices. pic.twitter.com/YUTdPL1nJw