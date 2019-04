Άνοιξαν σήμερα τα πρώτα εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές γιγαντιαίας κλίμακας στην Ινδία που θα γίνουν σε επτά φάσεις.

Περίπου 900 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες και η διαδικασία δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν περάσουν έξι εβδομάδες.

Στις 91 εκλογικές περιφέρειες από τις συνολικά 543 -- σε καθεμία αναδεικνύεται ένας βουλευτής -- σε 20 ομόσπονδα κρατίδια και περιοχές διεξάγονται σήμερα εκλογές. Η ψηφοφορία στο σύνολό της προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί τη 19η Μαΐου.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ινδία άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα [04:30 ώρα Ελλάδας], στο ομόσπονδο κρατίδιο Ασάμ.

Ο εθνικιστής ινδουιστής πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που ασκεί την εξουσία πέντε χρόνια, διεκδικεί την επανεκλογή του σε αυτές τις εκλογές, με φόντο την έξαρση των εντάσεων με το Πακιστάν κι υπό ακόμη πιο αυστηρά από ό,τι συνήθως μέτρα ασφαλείας, μετά τον θάνατο επτά ανθρώπων σε πρόσφατες επιθέσεις εξτρεμιστών αυτονομιστών στο Κασμίρ, συμπεριλαμβανομένου ενός κρατιδιακού βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Μόντι, το φαβορί της αναμέτρησης, προέτρεψε μέσω Twitter τους πολίτες να πάνε μαζικά να ψηφίσουν, να καταγράψουν «ρεκόρ» συμμετοχής στη διαδικασία, απευθυνόμενος κυρίως στους «νέους» και ειδικά όσους «πρόκειται να ψηφίσουν για πρώτη φορά».

2019 Lok Sabha elections commence today.



I call upon all those whose constituencies are voting in the first phase today to turn out in record numbers and exercise their franchise.



I specially urge young and first-time voters to vote in large numbers.