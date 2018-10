Η Αμερική είναι «ισχυρότερη» από τις ενέργειες ενός «διεστραμμένου και δογματικού αντισημίτη» δήλωσε η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ιβάνκα Τραμπ, στον απόηχο της πολύνκερης ένοπλης επίθεσης σήμερα σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ.

«Όλοι οι καλοί Αμερικανοί στέκονται στο πλευρό του εβραϊκού λαού για να αντιταχθούν στις τρομοκρατικές ενέργειες και συμμερίζονται τον τρόμο, την αποστροφή και την αγανάκτηση μετά το μακελειό στο Πίτσμπουργκ» έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter. Πρόσθεσε πως «πρέπει να ενωθούμε εναντίον του μίσους και του κακού».

America is stronger than the acts of a depraved bigot and anti-semite.



All good Americans stand with the Jewish people to oppose acts of terror & share the horror, disgust & outrage over the massacre in Pittsburgh.

We must unite against hatred & evil.



God bless those affected