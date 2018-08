Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για προσπάθεια ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια χρονική περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται όλο και περισσότερο εναντίον της έρευνας για τις υποψίες συμπαιγνίας μεταξύ της Ρωσίας και της ομάδας που είχε αναλάβει την προεκλογική του εκστρατεία το 2016.

«Όλοι αυτοί οι ανόητοι που επικεντρώνονται στη Ρωσία θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάνε προς μια άλλη κατεύθυνση, την Κίνα. Ομως τελικά, είμαστε έξυπνοι, δυνατοί και καλά προετοιμασμένοι και θα τα καταφέρουμε με οποιονδήποτε» ήταν το tweet που έγραψε χθες Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ.

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!