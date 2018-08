O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «τα ΜΜΕ των fake news είναι η αντιπολίτευση και αυτό είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

H νέα επίθεση του Τραμπ στα ΜΜΕ έρχεται σε μια μέρα που εκατοντάδες εφημερίδες σε όλη τη χώρα δημοσίευσαν κύρια άρθρα με τα οποία διαμαρτύρονται για τις επιθέσεις του στην ελευθερία του Τύπου.

«Τα ΜΜΕ των ψεύτικων ειδήσεων είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ κακό για τη μεγάλη μας χώρα. Αλλά θα νικήσουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter και συνέχισε:

«Δεν θέλω κάτι περισσότερο από πραγματική ελευθερία του Τύπου. Όμως το γεγονός είναι πως ο Τύπος είναι ελεύθερος να γράψει και να λέει ότι θέλει, όμως πολλά από αυτά που λέει είναι fake news, που προωθούν μια πολιτική ατζέντα ή απλά προσπαθούν να βλάψουν ανθρώπους. Η ειλικρίνεια κερδίζει».

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!