Η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο συμφώνησαν να δεχθούν κάθε μια ορισμένους από τους 141 μετανάστες που επιβαίνουν στο ανθρωπιστικό πλοίο Aquarius, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Βαλέτα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε να επιτρέψει στο πλοίο να προσδέσει σε ένα από τα λιμάνια της Μάλτας και να αποβιβαστούν οι 141 μετανάστες που είχαν διασωθεί από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα.

«Η Μάλτα θα δώσει την άδεια να επιτραπεί στο πλοίο να εισέλθει στα λιμάνια της, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να το κάνει» τονίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μάλτας.

Ωστόσο ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε πως η Ένωση πρέπει να βρει μια μακροπρόθεσμη λύση για το μεταναστευτικό.

«Δεν μπορούμε να εξαρτιόμαστε από συμφωνίες ad hoc, χρειαζόμαστε διαρκείς λύσεις. Δεν είναι ευθύνη μιας ή μερικών χωρών μελών μόνο, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου», ανέφερε σε δήλωσή του.

