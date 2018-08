Αεροσκάφος της εταιρείας Aeroméxico συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 85 επιβαίνοντες σε αυτό, χωρίς όμως κανείς να σκοτωθεί ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές.

Το αεροσκάφος, ένα Embraer 190, το οποίο εκτελούσε πτήση από την πόλη Ντουράνγκο προς την Πόλη του Μεξικού, έκανε αναγκαστική προσγείωση αμέσως μετά την απογείωσή του περί τις 16:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), με «97 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος» στην καμπίνα των επιβατών, ανέφερε ο Μεξικανός υπουργός Μεταφορών Χεράρδο Ρουίς Εσπάρσα.

«Κανένας δεν έχασε τη ζωή του στο ατύχημα της πτήσης AM2431», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ντουράνγκο, ο Χοσέ Αϊσπούρο.

Κατά τον πρώτο απολογισμό, «υπάρχουν περίπου 85 τραυματίες», είπε ένας εκπρόσωπος της πολιτειακής Πολιτικής Προστασίας, ο Αλεχάντρο Καρδόσα. Ορισμένοι έχουν υποστεί «σοβαρές κακώσεις», πάντως οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι «επιπόλαιοι», διευκρίνισε.

Ωστόσο το πολιτειακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε «κρίσιμη» κατάσταση.

Σαράντα επτά άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι υπόλοιποι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το αεροσκάφος χτυπήθηκε από χαλάζι και ισχυρό μετωπικό άνεμο καθώς απογειωνόταν και οι χειριστές του αποφάσισαν να κάνουν αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με τον Καρδόσα.

«Εκδηλώθηκε φωτιά μετά την αναγκαστική προσγείωση που έκαναν οι πιλότοι, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι με εγκαύματα» που να είναι σοβαρά, είπε ο Καρδόσα.

Σύμφωνα με επιβάτες, η ορατότητα ήταν πολύ κακή ήδη από πριν από την απογείωση.

Μια εικόνα που τραβήχτηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει το αεροσκάφος σε ένα χωράφι στην άκρη του διαδρόμου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιβάτες αλληλοβοηθήθηκαν και βγήκαν πολύ γρήγορα από τις τρύπες στην καμπίνα που άνοιξαν όταν έγινε το ατύχημα. Ορισμένοι υπέστησαν νευρικό κλονισμό, ανέφεραν.

Η Aeroméxico είναι μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του Μεξικού και έχει ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος στη συμμαχία Skyteam, στο πλευρό της Air France.

Τον Ιούλιο του 1981, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση της ίδιας εταιρίας είχε συντριβεί κατά την απογείωσή του στην Πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια) –και σε εκείνη την περίπτωση εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών – με αποτέλεσμα 32 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Μια 47χρονη μεξικανή επιβάτιδα, η Τζάκλιν Φλόρες, οικιακή βοηθός στην Κολομβία, αφηγήθηκε ότι το αεροσκάφος μόλις απογειώθηκε πήρε κλίση και συνετρίβη. Μπόρεσε να βγει από το αεροπλάνο από μια τρύπα στην άτρακτο μαζί με τη 16χρονη κόρη της.

«Ένα κοριτσάκι που βγήκε έκλαιγε, διότι κάηκαν τα πόδια του», είπε η γυναίκα. «Αισθάνομαι ευλογημένη», «ευγνωμονώ τον θεό», πρόσθεσε η ίδια αφού μπόρεσαν μαζί με την κόρη της να βγουν σώες από το διαλυμένο αεροπλάνο.

