Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον εφτά τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση ενόπλων στη Νέα Ορλεάνη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δύο ένοπλοι άντρες άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο πλήθος, περίπου στις 10:30 το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου τρία μίλια μακριά από τη διάσημη γαλλική συνοικία της πόλης.

Τα τρία θύματα πέθαναν επιτόπου ενώ 7 άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο. Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

«Δεν υπάρχει χώρος στη Νέα Ορλεάνη για τέτοιου είδους βία» έγραψε η δήμαρχος της πόλης στο Twitter.

«Μιλάω εκ μέρους όλων των κατοίκων της πόλης και λέω πως είμαστε αηδιασμένοι και έξαλλοι. Το ποτήρι ξεχείλισε. Πρέπει αυτό να σταματήσει», πρόσθεσε.

There is no place in New Orleans for this kind of violence. I speak for everyone in our City when I say we are disgusted, we are infuriated, & we have had more than enough. Three more lives — gone. It has to end. It’s unacceptable anywhere. pic.twitter.com/WqUWcf75V3