Με ένα εξώφυλλο που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, σχολιάζει το Time τη συνάντηση αλλά και γενικότερα τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο εξώφυλλο με τη χρήση photoshop απεικονίζεται ένα υβρίδιο των δύο ηγετών που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο αντρών.

To συγκεκριμένο εξώφυλλο, μπορεί να θεωρηθεί μόνο ένα μέρος της κριτικής που δέχεται ο Αμερικάνος Πρόεδρος από τα ΜΜΕ της χώρας του, για τους χειρισμούς του στις αμερικανορωσικές σχέσεις.

Στο κύριο άρθρο του το περιοδικό ασκεί δριμεία κριτική στον Τραμπ ότι ουσιαστικά υπερασπίστηκε τον Ρώσο πρόεδρο όσον αφορά την αποδεδειγμένη -για τους Αμερικανούς- ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Το εξώφυλλο του Time έχει γίνει ήδη αντικείμενο σχολιασμού στο Twitter. Ένας χρήστης σχολιάζει πως ο Τραμπ απέκτησε «το εξώφυλλο που πάντα ήθελε. Θα το κρεμάσει στο γραφείο του ή στο γήπεδο του γκολφ του».

He got the @time cover he always wanted. That’s the cover now he will hang on his golf course or office. — Matt (@84Meti) 19 Ιουλίου 2018

Ένας άλλος επισημαίνει πως ο άντρας στο εξώφυλλο μοιάζει με τον ναζί αξιωματικό Λάντα από την ταινία Άδοξοι Μπάσταρδοι του Κουεντίν Ταραντίνο. «Κάτι που είναι πολύ ταιριαστό».

The Trump/Putin Time cover kinda looks like Standartenführer Landa from Inglourious Basterds which is incredibly appropriate. pic.twitter.com/2Hy7sfCAO7 — OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) 19 Ιουλίου 2018

Άλλος χρήστης απλά αναφέρει. «Όσο περισσότερο το κοιτάς, τόσο τρομακτικότερο γίνεται»