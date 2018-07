Δεκαοκτώ άντρες εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην πόλη Τσενάι της Ινδίας, κατηγορούμενοι για επανειλημμένους βιασμούς ενός 12χρονου κοριτσιού μέσα σε ένα διάστημα επτά μηνών.

Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι φρουροί ασφαλείας, συντηρητές ανελκυστήρων και υδραυλικοί, οι οποίοι εργάζονταν στο συγκρότημα κατοικιών, όπου διέμενε η ανήλικη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι νάρκωναν τη 12χρονη και στη συνέχεια την οδηγούσαν σε άδεια διαμερίσματα του συγκροτήματος και τη βίαζαν.

Δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι την απειλούσαν με μαχαίρια και ότι της έλεγαν πως θα δημοσιοποιούσαν βίντεο με τις επιθέσεις αν το έλεγε σε κάποιον.

Η εφημερίδα Times of India μετέδωσε πως το Σάββατο η 12χρονη εκμυστηρεύθηκε όσα είχαν συμβεί στη στη μεγαλύτερη αδελφή της, η οποία την είχε επισκεφθεί από το Νέο Δελχί, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια στο να υποβάλει καταγγελία.

Η αστυνομία συνέλαβε τους άνδρες τη Δευτέρα με τις κατηγορίες του βιασμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του εκφοβισμού.

