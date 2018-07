Για «απολύτως ξεκάθαρες ενδείξεις ότι υπάρχει ανθρωπιστική ανάγκη» στη Βόρεια Κορέα, έκανε λόγο ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Μαρκ Λόουκοκ, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα από το 2011.

Ο Λόουκοκ, αφότου ταξίδεψε σε αρκετές περιοχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βόρειας Κορέας., ανάρτησε ένα βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο παρουσιάζει τις βασικές του διαπιστώσεις.

➡️ Malnutrition

➡️ Contaminated water

➡️ A lack of medicine



There are many needs here in #NorthKorea (DPRK), and thankfully, access for humanitarians is improving.



Here is a re-cap of my first day here: pic.twitter.com/dHLEJNXxP8