Ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής ασθενών συνετρίβη τη νύχτα του Σαββάτου σε αυτοκινητόδρομο στο Σικάγο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου από το ελικόπτερο Eurocopter 135 γύρω στις 9:15 μ.μ. (05:15 της Κυριακής ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δήλωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο αργότερα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 57.

CHICAGO: An Emergency Medical helicopter enroute to the Hospital with a patient crashed near the I-57 and I-94 junction leaving 4 injured, 3 seriously. Now on @CapturedNews #OverNightBreakingNews#HelicopterCrash pic.twitter.com/pSbl5ejZJB