Ερευνητές της Avast αναφέρουν 21 επικίνδυνα Apps που περιέχουν adware και ορισμένα από αυτά μπορούν να κλέψουν δεδομένα των χρηστών κινητών τηλεφώνων.



Η Avast συμβουλεύει τους χρήστες να διαγράψουν αυτές τις 21 εφαρμογές, από τις οποίες κινδυνεύουν κυρίως χρήστες android. Οι εφαρμογές εγκαθιστούν adware στα τηλέφωνα των χρηστών, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδει η The Times of India τρεις έχουν ήδη καταργηθεί από το Play Store.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για «ελαφριές» εφαρμογές παιχνιδιών. Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς έχουν «κατέβει» πάνω από οκτώ εκατομμύρια φορές, και περιέχουν έναν τύπο adware που ονομάζεται HiddenAds.

Από την πλευρά του, ο Jakub Vávra, αναλυτής στην Avast δήλωσε ότι οι προγραμματιστές του adware χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κανάλια κοινωνικών μέσων (...) και πως αυτή τη φορά, οι χρήστες ανέφεραν ότι είχαν μπει στο «στόχαστρο» με διαφημίσεις που προωθούν τα παιχνίδια στο YouTube.

«Τον Σεπτέμβριο είδαμε την εξάπλωση του adware μέσω του TikTok. Η δημοτικότητα αυτών των κοινωνικών δικτύων τα καθιστά μια ελκυστική πλατφόρμα για διαφημίσεις αλλά και για τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, που στοχεύουν ένα νεότερο κοινό» προσθέτοντας παράλληλα πως παρά τις προσπάθειες της Google να εμποδίσει το HiddenAds να εισέλθει στο Play Store, οι κακόβουλες εφαρμογές συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους για να συγκαλύψουν την πραγματική τους λειτουργία, μεταφορτώνονται έτσι στην πλατφόρμα και στη συνέχεια στα τηλέφωνα των χρηστών».

Ο Vávra προειδοποιεί πως οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη λήψη εφαρμογών στα τηλέφωνά τους και συνιστάται να ελέγχουν το προφίλ, τις κριτικές και να λαμβάνουν υπόψη τα εκτεταμένα αιτήματα αδειών στην συσκευή. Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές παροτρύνουν τους χρήστες να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις εφαρμογές που κατεβάζουν. Μία από τις μεγαλύτερες «κόκκινες σημαίες» είναι οι κακές κριτικές στο Google Play Store. Παράλληλα ο Vávra προειδοποιεί ότι εφαρμογές τέτοιου ενδέχεται να κλέψουν τα δεδομένα των χρηστών.

Οι εφαρμογές είναι: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack - NEW, Assassin Legend - 2020 NEW, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Rlant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences - 2020 NEW, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences - Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip - NEW και Props Rescue.



Με πληροφορίες από pledgetimes/mirror/indiatvnews

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr