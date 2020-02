Αυτόνομο όχημα της Nissan πραγματοποίησε ταξίδι 370 χιλιομέτρων στην Βρετανία, το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο που έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Η Βρετανία έχει μπει στη μάχη των κατασκευαστών αυτόνομων οχημάτων, ελπίζοντας να πάρει μια μερίδα μιας βιομηχανίας που εκτιμά ότι θα μπορούσε να αξίζει περίπου 900 δισεκατομμύρια λίρες το 2035.Το όχημα «Nissan LEAF» διένυσε 370 χιλιόμετρα από το Ευρωπαϊκό τεχνικό κέντρο της Ιαπωνικής εταιρείας στο Cranfield καταλήγοντας στο εργοστάσιό της στο Sunderland βορειοανατολικά, παράλληλα με τους άλλους «συμβατικούς» οδηγούς.

Η διαδρομή, περιλάμβανε δρόμους με ελάχιστες ή ελάχιστες σημάνσεις, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και αυτοκινητόδρομους, κι έγινε με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας εντοπισμού θέσης με την βοήθεια GPS, ραντάρ και ανίχνευσης φωτός και άλλου εξοπλισμού, που επιτρέπει στα οχήματα να περιηγούνται στους δρόμους και στα εμπόδια.

We have completed the Grand Drive! A Nissan Leaf has completed the UK's longest and most complex autonomous journey. We are so proud of this achievement, read about it here: https://t.co/PuO4zf73Qj#GrandDrive #HumanDrive #CAV pic.twitter.com/WbKM26PtZA