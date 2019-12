Εδώ και λίγες ώρες τέθηκε σε εφαρμογή μια μεγάλη αλλαγή στα stories του Instagram καθώς επιτρέπει πλέον στους χρήστες να δημοσιεύουν πολλές φωτογραφίες σε μία οθόνη.

Η λειτουργία, που ονομάζεται Layout, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενσωματώσουν έως και 6 φωτογραφίες. Είναι ένα απλό χαρακτηριστικό, αλλά αναμένεται να είναι δημοφιλές, ειδικά δεδομένων των πολλαπλών εφαρμογών επεξεργασίας ιστοριών που προσφέρουν κάτι παρόμοιο.

Προηγουμένως, αν οι χρήστες ήθελαν να το κάνουν, θα έπρεπε να πάνε στη γκαλερί, να αντιγράψουν μια εικόνα και να την επικολλήσουν πάνω σε μια υπάρχουσα ιστορία πριν τη μεταφορτώσουν. Για τους χρήστες Android, δεν υπήρχε άμεσος τρόπος και οι χρήστες θα έπρεπε να καταφεύγουν σε εφαρμογές τρίτων για να δημιουργήσουν ένα κολάζ.

Αυτό το χαρακτηριστικό του Instagram, σημαίνει πως θα ενσωματώσει στη δική του εφαρμογή, δισεκατομμύρια χρήστες που μέχρι τώρα είχαν αυτή την επιλογή από μια ξεχωριστή εταιρεία. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με το Boomerang του Instagram που αχρήστευσε ουσιαστικά όλες τις εφαρμογές δημιουργίας gif.

Το Instagram εμπλουτίζει συνεχώς τα Stories με καινούργια χαρακτηριστικά, όπως το Create που έδωσε την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν περιεχόμενο πέρα από φωτογραφίες.

H νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και εκτιμάται παγκόσμιο λανσάρισμα πριν από τα Χριστούγεννα.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO