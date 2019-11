Ο FaZe Jarvis, ένας πασίγνωστος ανήλικος παίκτης του Fortnite τιμωρήθηκε με ισόβιο αποκλεισμό από το αγαπημένο του παιχνίδι.

Ο 17χρονος επαγγελματίας gamer εμφανίστηκε φανερά καταβεβλημένος στο Youtube και, με δάκρυα στα μάτια, ενημέρωσε τους 1,97 εκατομμύρια συνδρομητές του καναλιού του πως η Epic Games τον απέκλεισε εφ' όρου ζωής. Ο λόγος; Ο Jarvis πιάστηκε να χρησιμοποιεί "aimbots", ένα αθέμιτο, «χακερίστικο» κόλπο που του επέτρεπε να στοχεύει με ακρίβεια τους εχθρούς του στην εικονική, διαδικτυακή αρένα του Fortnite.

Χωρίς να προσπαθήσει να δικαιολογηθεί, ο Jarvis παραδέχθηκε ότι έκλεψε στο παιχνίδι, στο οποίο οι livestream επιδόσεις του έφεραν εκατομμύρια followers στο κανάλι του και αντίστοιχα αμέτρητες προβολές στα βίντεό του. Όταν όμως οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν την απάτη σε ένα από τα βίντεο, τον απέκλεισαν διά βίου από την πλατφόρμα και του ανακοίνωσαν πως είναι εξίσου ανεπιθύμητος σε όλα τα event της Epic Games ανά τον κόσμο για το αγαπημένο του παιχνίδι.

Στο τελευταίο βίντεο διάρκειας περίπου 7 λεπτών, ο Jarvis ομολογεί πως δεν περίμενε τόσο σκληρή τιμωρία από τους διαχειριστές. «Το μόνο που σκεφτόμουν κάνοντας αυτά τα βίντεο, είναι πόσο διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα θα ήταν για εσάς, παιδιά. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα με απέκλειαν για πάντα από το Fortnite εξαιτίας αυτών των βίντεο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι τέτοιο, ούτε είχα παίξει έτσι σε ανταγωνιστικό mode», ισχυρίστηκε ο 17χρονος.

Δίνοντας συνέχεια μέσω Twitter, ο Jarvis δήλωσε στους φανς και στους αντιπάλους του πως αυτό δεν θα είναι το τέλος της επαγγελματικής πορείας του στα βιντεοπαιχνίδια. «Θα αναλάβω την ευθύνη για τις πράξεις μου και αντιλαμβάνομαι απολύτως γιατί συνέβη αυτό. Απλώς εύχομαι να γνώριζα πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες - δεν θα το είχα ποτέ διανοηθεί να το κάνω. Αγαπώ όλους όσους εξακολουθούν να με στηρίζουν, αυτό δεν είναι το τέλος.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.