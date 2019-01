Τη Δευτέρα η Apple παραδέχθηκε την ύπαρξη ενός σφάλματος στο λογισμικό του FaceTime, το οποίο επιτρέπει σε τρίτους χρήστες να κρυφακούσουν κλήσεις.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε πως βρήκε λύση στο πρόβλημα, όμως οι αντιδράσεις των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα ήταν έντονες.

Φαίνεται πως κάποιος προειδοποίησε την εταιρία για την ύπαρξη του bug, ήδη από την περασμένη εβδομάδα.

Στις 20 Ιανουαρίου η χρήστρια @MGT7500, που σύμφωνα με την Wall Street Journal ονομάζεται Μισέλ Τόμπσον, έγραψε στο Twitter:

«Ο έφηβος γιος μου βρήκε ένα μεγάλο ελάττωμα ασφαλείας στο καινούργιο σας λογισμικό iOS. Μπορεί να ακούσει μέσα από το iphone/ ipad σου χωρίς να το έχεις εγκρίνει. Έχω σχετικό βίντεο. Έχω ήδη στείλει την αναφορά για το σφάλμα στο @AppleSupport. Ελπίζω να έχω σύντομα λεπτομερή απάντηση», έγραφε η ανάρτηση που εκτός από την Apple είχε και tag τον λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ώστε να προκαλέσει την προσοχή των ΜΜΕ.

Όταν η είδηση του bug έγινε ευρύτερα γνωστό τη Δευτέρα, ο χρήστης Τζον Μέιερ ανακάλυψε το tweet της Τόμπσον και μοιράστηκε το βίντεο της, το οποίο αποδεικνύει πως όντως το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από την περασμένη εβδομάδα.

VIDEO: Here is a video, recorded & sent to Apple by a 14 yr old & his mom, on JAN 23rd, alerting them to the dangerous #FaceTime bug, that has threatened the privacy of millions. I've removed sensitive / private info on behalf of the mother (an attorney), whom I just spoke to. pic.twitter.com/YIBKXEP3mI