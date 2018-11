Προβλήματα με την υπηρεσία Messenger του Facebook αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα χρήστες στην Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο.

Χρήστες αναφέρουν μαζικά το πρόβλημα στο Twitter, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα ούτε να στείλουν ούτε να λάβουν μηνύματα.

Αυτό που αναφέρουν όλοι είναι εντελώς κενές συνομιλίες στα παράθυρα του τσατ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση από το Facebook.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σε πολλούς χρήστες στην Ελλάδα.

Facebook messenger goes down pic.twitter.com/bXqAEpoTTP — elky (@Elky_v) 19 Νοεμβρίου 2018

Anyone else having issues with Facebook Messenger? I can’t respond to messages! — Krisena Curry (@KrisenaCurry) 19 Νοεμβρίου 2018

Yes, there are problems at @facebook Messenger right now. pic.twitter.com/dVweGha9pB — Dan Cabrera (@DanTheVoice) 19 Νοεμβρίου 2018