Όταν ο Μαραντόνα σκόραρε το «Γκολ του Αιώνα» φορούσε μια φανέλα που τώρα θα πωληθεί για εκατομμύρια

Η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγο Μαραντόνα στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986 κατά της Αγγλίας, ματς στο οποίο ο ίδιος σκόραρε με το περίφημο «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα», εκτιμάται πως θα δημοπρατηθεί έναντι πάνω από 5 εκατ. δολάρια.

Η εμβληματική φανέλα που βρίσκεται στην κατοχή του πρώην μέσου της Αγγλίας, Στιβ Χοτζ ο οποίος αντάλλαξε φανέλες με το Μαραντόνα μετά τη νίκη της Αργεντινής με 2-1.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Χοτζ άθελά του έδωσε στον Μαραντόνα την πάσα για να σκοράρει το διάσημο γκολ με το «Χέρι του Θεού».

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο γκολ στο στάδιο Ατζέκα του Μεξικού σημειώθηκε με το χέρι του Μαραντόνα, αλλά μέτρησε ως έγκυρο ενώ το δεύτερο ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου κατάφερε να το βάλει μετά από μια ξέφρενη κρούρσα εξήντα μέτρων σε δέκα δευτερόλεπτα, αφού είχε αποφύγει πέντε Άγγλους παίκτες.

Maradona’s shirt from the ‘Hand of God’ England match is estimated to sell for £4m.



