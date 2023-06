Στίβος: Η στιγμή που Βελγίδα σφαιροβόλος «τρέχει» 100 μ. εμπόδια- Για να βοηθήσει την ομάδα της

Μια σφαιροβόλος έγινε η πρωταγωνίστρια της ημέρας για τους Βέλγους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στίβου. Γιατί, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα της, αγωνίστηκε στα 100 μ. εμπόδια.

Εξαιτίας προβλήματος της τελευταίας στιγμής, η βελγική ομάδα έμεινε χωρίς εκπρόσωπο στα 100 μ. εμπόδια. Όμως, σε αυτή τη διοργάνωση στίβου, που διεξάγεται στη Σιλέσια της Πολωνίας, μεγαλύτερη σημασία έχουν οι βαθμοί που δίνει ο κάθε αθλητής. Έτσι, για να μην μηδενιστεί η ομάδα της, η Τζόλιεν Μπούμκο ανέλαβε δράση.

Μπορεί ουσιαστικά να μην έτρεξε και απλά να περνούσε τα εμπόδια, αλλά η σφαιροβόλος έκανε το χρέος της. Τερμάτισε τελευταία μεν στη σειρά της, σε 32.81 δευτερόλεπτα- πολύ μετά την Ισπανίδα Τερέσα Εραντονέα που νίκησε στην κούρσα με 13.22- αλλά έδωσε δύο βαθμούς στη βελγική ομάδα.

«Η ομάδα μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα. Δεν μπορούσα να επιτρέψω να χάσουμε με ένα βαθμό, γιατί αποφάσισα να μετάσχω στα 100 μ. εμπόδια», είπε η Τζόλιεν Μπούμκο μετά τον αγώνα. Μία ημέρα νωρίτερα είχε χαρίσει άλλους 10 βαθμούς στη βελγική ομάδα, κατακτώντας την έβδομη θέση στο αγώνισμά της, τη σφαιροβολία. «Απόλαυσα πραγματικά την κούρσα. Υπήρχαν λίγες αμφιβολίες στο μυαλό μου, αλλά μπορώ τώρα να πω ότι είμαι ευτυχής για αυτή τη νέα εμπειρία», συμπλήρωσε.

