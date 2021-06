Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η εθνική ομάδα στίβου, μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας των αγώνων, για την Α΄ κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, που διεξάγεται στην πόλη Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας.

Μετά από 21 αγωνίσματα (σε σύνολο 40), η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει 154 βαθμούς, ενώ τις δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούν σε άνοδο στη Σούπερ Λίγκα, κατέχουν η Ολλανδία με 175β. και η Τσεχία με 160,5β. και τρίτη είναι η Λευκορωσία με 158β.

Τη μοναδική πρωτιά στην εθνική ομάδα στα σημερινά αγωνίσματα έδωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος φυσικά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χάσει στο μήκος. Ο πρωταθλητής Ευρώπης έκανε 8.27μ. στο πρώτο άλμα και «καθάρισε» από νωρίς τον αγώνα, αλλά συνέχισε και, μετά από μία άκυρη προσπάθεια, ανέβηκε στα 8.38μ., πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων.

Another big jump from Miltiadis Tentoglou! 💥



The Greek 🇬🇷 breaks the European Team Championships record with 8.38m in the long jump. 👏👏👏#ETCH2021 pic.twitter.com/oJOW8gQqP2