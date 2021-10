Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Kremlin Cup, καθώς η Σιμόνα Χάλεπ δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 44 λεπτά, στην πρώτη της αναμέτρηση κόντρα στη Ρουμάνα πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτός είναι ο έβδομος ημιτελικός στον οποίο προκρίνεται φέτος η Σάκκαρη, επεσήμανε η WTA, που πέρα από το βίντεο με τη στιγμή που η 26χρονη παίρνει το «εισιτήριο» για τις «4» του τουρνουά, ανάρτησε στα social media και ένα «tutorial» για το πώς η Ελληνίδα φτιάχνει τον κότσο- σήμα κατατεθέν της στο κορτ.

Semifinal number 7 for @mariasakkari 🔥



The Greek holds off a Halep comeback to make the last four in Moscow!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/exbkWA3gIW