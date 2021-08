Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό του Σινσινάτι Όπεν.

Ο Έλληνας τενίστας, αν και προηγήθηκε με 4-1 στο τρίτο σετ, τελικά έχασε από τον Γερμανό «χρυσό» Ολυμπιονίκη με 6-4, 3-6, 7-6 (4) σε ένα ματς που κράτησε 2 ώρες και 41 λεπτά.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς πηγαίνει στο US Open έχοντας φτάσει στα ημιτελικά στα δύο τελευταία τουρνουά που συμμετείχε, στο Τορόντο και στο Σινσινάτι.

Ο Ζβέρεφ πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε 2-0 στο δεύτερο, αλλά ο Τσιτσιπάς επανήλθε και κατέκτησε το δεύτερο σετ. Όμως, παρότι ο αντίπαλός του ένιωσε αδιαθεσία και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, στο τρίτο σετ ανέκαμψε και ήταν τελικά εκείνος που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

