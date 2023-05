Σέρχιο Ρίκο: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ατύχημα με άλογο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν Σέρχιο Ρίκο ύστερα από ατύχημα με άλογο, όπως είπε η οικογένειά του.

Σε σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο του παίκτη, You First, αναφέρεται πως ο Σέρχιο Ρίκο είχε λάβει άδεια από τη γαλλική ομάδα να επισκεφθεί την Ουέλβα, στην Ισπανία, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το Σάββατο.

Βρισκόταν καθ' οδόν για τη λειτουργία, όταν έπεσε θύμα ενός «σοβαρού ατυχήματος» στο οποίο ένα κάρο με μουλάρια και ένα άλογο, που το είχε σκάσει. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος χτυπήθηκε από το άλογο.

Η οικογένεια έγραψε: «Ο Σέρχιο είναι σε καλά χέρια, παλεύει να αναρρώσει, ενώ λαμβάνει την καλύτερη φροντίδα από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Virgen del Rocio (σ.σ. στη Σεβίλλη της Ισπανίας)».

«Περιμένουμε τώρα τα ιατρικά αποτελέσματα, τα οποία ελπίζουμε να είναι θετικά, ώστε να σας ενημερώσουμε για τη βελτίωσή του το συντομότερο δυνατό» συμπλήρωσε.

Η Παρί εξέδωσε ανακοίνωση στο Twitter, αναφέροντας πως ενημερώθηκε για το ατύχημα του ποδοσφαιριστή την Κυριακή και «παραμένει σε συνεχή επαφή με τους οικείους του».

«Όλοι οι κοινότητα της ομάδας εκφράζει την πλήρη στήριξή της».

Paris Saint-Germain learned of the accident involving its player Sergio Rico on Sunday and remains in constant contact with his loved ones.



The entire Red and Blue community offers them its full support.