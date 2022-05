Ρολάν Γκαρός: Στους «16» ο Τσιτσιπάς, νίκησε τον Ιμέρ με συνοπτικές διαδικασίες

Έπειτα από δύο κουραστικές νίκες στα πρώτα ματς του στο Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φρόντισε αυτή τη φορά να ξεμπερδέψει όσο πιο γρήγορα μπορούσε με την πρόκριση στους «16» του τουρνουά.

Ο 23χρονος Έλληνας τενίστας πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 6-2, 6-2, 6-1 κόντρα στον Μίκαελ Ίμερ. Ήταν κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος του ματς και έφτασε στην πρόκριση μέσα σε 92 λεπτά, ενώ κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι είχε χρειαστεί 3,5 ώρες και απέναντι στον Ζντένεκ Κόλαρ 4 ώρες.

Business complete ✅@steftsitsipas ousts Ymer 6-2, 6-2, 6-1 to claim a spot in the final 16 in Paris! 🔥@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/eJLMZr7ZLX