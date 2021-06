Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε τεράστια νίκη επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ και πήρε με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στους ημιτελικούς του Roland Garros, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα από τα πιο ώριμα ματς της καριέρας του, όντας συγκεντρωμένος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, και αντέδρασε ψύχραιμα όσες φορές ο Μεντβέντεφ (νο2 της παγκόσμιας κατάταξης) επιχείρησε να τον «στριμώξει», ιδιαίτερα στο δεύτερο και τρίτο σετ.

Η δεύτερη νίκη σε 8 ματς απέναντι στον Μεντβέντεφ έστειλε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον ημιτελικό, όπου την Πέμπτη (10/06) θα κληθεί απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Με τη νίκη αυτή ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία από την ερχόμενη εβδομάδα να ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο 4 της ATP, αρκεί να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γερμανού στον ημιτελικό της Πέμπτης.

Thriving under pressure...



@steftsitispas brought his best to take down the world No.2 Medvedev in straight sets 👇#RolandGarros