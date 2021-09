Η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε με άνεση της Γελένα Οσταπένκο, με 2-0 σετ, στο Ostrava Open, σε ένα ματς στο οποίο υπήρξε ένταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, αναφέροντας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ότι η Λετονή την έβρισε. Συγκεκριμένα, η Σάκκαρη είπε ότι η Οσταπένκο της είπε κάποια στιγμή «F@@k you b@@@h» και διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά της αντιπάλου της. Ο διαιτητής είπε ότι δεν άκουσε τη φράση και επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Στο τέλος της αναμέτρησης οι δύο τενίστριες έδωσαν τα χέρια στο φιλέ, ενώ η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε λίγο αργότερα ότι θεωρεί λήξαν το συμβάν.

«Το λύσαμε στα αποδυτήρια, μου ζήτησε συγγνώμη και αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην ήταν ωραίο αυτό που έγινε στο γήπεδο, αλλά και στο φιλέ μου ζήτησε συγγνώμη και μετά μιλήσαμε στα αποδυτήρια. Οπότε όλα καλά», δήλωσε στην ιστοσελίδα sdna.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Σάκκαρη επικράτησε με 6-4, 6-2 της Οσταπένκο, σε 1 ώρα και 23 λεπτά, για να περάσει στα προημιτελικά του Ostrava Open. Αυτή είναι η έβδομη πρόκρισή της φέτος σε προημιτελικό τουρνουά. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι είτε Αναστασία Παβλιουτσένκοβα είτε Τερέζα Μαρτίνκοβα.

