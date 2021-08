Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο του Εμμανουήλ Καραλή στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς στα 21 του χρόνια έφτασε ένα βήμα από το βάθρο και πήρε την τέταρτη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 5,80 μέτρα ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, στον τελικό του επί κοντώ, στην πρώτη του εμφάνιση σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο αγώνα του 21χρονου ήταν εντυπωσιακός, καθώς πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,50 μ., 5,70 μ. και 5,80 μέτρα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να υπερβεί και τα 5,87 μ., αλλά δεν τα κατάφερε.

Αμέσως μετά το τελευταίο άλμα του στον τελικό ο Καραλής- που τον προηγούμενο μήνα πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23- έστειλε ένα μήνυμα στους γονείς του. «Σας ευχαριστώ μαμά και μπαμπά», είχε γράψει μέσα από το χαρτί με το όνομά του, με το οποίο αγωνίστηκε και το έδειξε στην κάμερα.

«Χρυσός» Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε το απόλυτο φαβορί του αγωνίσματος, ο Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρεκόρντμαν πέρασε τα 6,02 μ. για να σφραγίσει τη νίκη του, ενώ στη συνέχεια ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6,19 μέτρα. Οι τρεις προσπάθειες που έκανε ήταν πολύ καλές, αλλά τελικά δεν κατάφερε να βελτιώσει σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ.

Mondo’s first attempt at the WR. 6.19m. Hahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/8z6v2k7DOv