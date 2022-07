O Youtuber Logan Paul υπέγραψε συμβόλαιο με το WWE και η κόντρα με τον Miz «αναφλέγεται»

Ο Youtuber Logan Paul υπέγραψε συμβόλαιο με το WWE και όλοι αναμένουν με αγωνία την επόμενη συνάντησή του με τον The Miz.

Ο infuencer είχε αγωνιστεί και τον Απρίλιο και έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον πρώην συναθλητή του, που του επιτέθηκε μετά από το τέλος αγώνα.

Ο Paul ανακοίνωσε τη συμφωνία στους 23,2 εκατομμύρια followers του στο Instagram, αναρτώντας μία φωτογραφία του δίπλα στους ιδιοκτήτες Stephanie McMahon και Paul "Triple H" Levesque.

«Ο Miz είναι νεκρός για μένα, είναι εχθρός μου και υπέγραψα το συμβόλαιο για να τον δείρω» είπε ο Youtuber.

.@YouTube megastar @LoganPaul signs his @WWE contract and delivers a message to his former A-List tag team partner @mikethemiz ahead of #SummerSlam! pic.twitter.com/Jc7DrRmWHP