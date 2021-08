Ποικίλα σχόλια έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά, που δήλωσε ότι θα εμβολιαστεί κατά της Covid-19 μόνο αν γίνει υποχρεωτικό για να αγωνίζεται στο τένις.

Λίγο πριν την έναρξη του Masters 1000 στο Σινσινάτι, σημείωσε χαρακτηριστικά πως δεν έχει εμβολιαστεί και πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να το κάνει μέχρι τουλάχιστον ο εμβολιασμός ενάντια στον κορωνοϊό να γίνει υποχρεωτικός για τους αγώνες.

«Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Κανείς δεν έχει κάνει υποχρεωτικό το να εμβολιάζεσαι», είπε σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν θα αναζητούσε κάποιο εμβόλιο ενώ αγωνίζεται στις ΗΠΑ. «Σε κάποια φάση θα πρέπει να το κάνω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρεωτικό για να αγωνίζομαι οπότε δεν το έχω κάνει, όχι», πρόσθεσε.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν θα προχωρήσει στον εμβολιασμό του, κατά της Covid-19, μόνο αν αυτός γίνει υποχρεωτικός, απάντησε: «Φυσικά…»

Stefanos Tsitsipas says he will get vaccinated only if it becomes mandatory 😰😱 pic.twitter.com/5x0ATzhDNI