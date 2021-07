Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε μέσω των social media ότι θα αγωνιστεί τελικά στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο.

«Έκλεισα την πτήση μου για το Τόκιο και με υπερηφάνεια θα είμαι μέλος της ομάδας της Σερβίας για τους Ολυμπιακούς», έγραψε στο Τwitter ο Σέρβος, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Μαζί δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εύχεται στον Κοζίρο Ογουάκι για τα έκτα γενέθλιά του, εκφράζοντας την ελπίδα να τον δει από κοντά στο Τόκιο. Πρόκειται για έναν πιτσιρικά στον οποίο έχει δώσει στο παρελθόν συμβουλές για το τένις, όταν τον είδε να παίζει, μέσω αναρτήσεων στο Instagram.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x