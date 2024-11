Μάικ Τάισον: Τον Ιούνιο σχεδόν πέθανα, έκανα οκτώ μεταγγίσεις αίματος

Ο θρύλος της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον, μοιράστηκε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του, μία ημέρα μετά την ήττα του από τον Jake Paul σε έναν πολυαναμενόμενο αγώνα.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο 58χρονος πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών αποκάλυψε ότι τον Ιούνιο σχεδόν έχασε τη ζωή του λόγω ενός σοβαρού έλκους, το οποίο τον οδήγησε σε νοσηλεία με οκτώ μεταγγίσεις αίματος και σημαντική απώλεια βάρους.

«Σχεδόν πέθανα τον Ιούνιο. Έκανα 8 μεταγγίσεις αίματος, έχασα τη μισή ποσότητα του αίματός μου και 25 κιλά. Είχα να δώσω μια τεράστια μάχη για να αναρρώσω και να επιστρέψω στο ρινγκ», έγραψε ο Τάισον. «Δεν έχω μετανιώσει. Το να δουν τα παιδιά μου να στέκομαι απέναντι σε έναν ταλαντούχο αντίπαλο, που είναι μισός από την ηλικία μου, μπροστά σε ένα γεμάτο στάδιο είναι μια εμπειρία που κανένας άνδρας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει. Ευχαριστώ».

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



