Ιστορικό triple-double για τον Λούκα Ντόντσιτς: Ο πρώτος που πετυχαίνει 60 πόντους, 21 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε έναν αγώνα

Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατέγραψε τουλάχιστον 60 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε έναν αγώνα, καθώς οδήγησε τους Μάβερικς σε μια απίθανη νίκη στην παράταση εναντίον των Νικς με 126-121 (κ.α. 115-115).

Οι Μάβερικς βρέθηκαν να χάνουν με 110-101 με λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη πριν ο Ντόντσιτς κλέψει την παράσταση.

Με δύο πόντους να υπολείπονται για να ισοφαρίσει το παιχνίδι και μόλις 4,2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, ο Σλοβένος αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη βολή που είχε, μάζεψε μόνος του το ριμπάουντ και σκόραρε για την ισοφάριση. Στην παράταση πρόσθεσε άλλους 7 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

HISTORIC 🤯 Luka Doncic becomes the first player EVER to have a 60-20-10 game 👏 pic.twitter.com/bObpP1THNL

Σημειώνεται πως τις τελευταίες 20 σεζόν, και οι 13.884 φορές που ομάδες του ΝΒΑ που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με τουλάχιστον εννέα πόντους, ενώ απέμεναν 35 δευτερόλεπτα ή λιγότερα, έχασαν το παιχνίδι, σύμφωνα με το ESPN.

