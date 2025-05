Η Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε τη Euroleague

Η τουρκική Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε τη Euroleague στο Final Four 2025 και είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ.

Η Φενέρ κέρδισε στον τελικό του Final Four τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με σκορ 70 - 81.

Drink it in, @FBBasketbol, this has been YOUR Season...



Better find more room in that trophy cabinet 🏆🏆 pic.twitter.com/66AZsawaJs — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025

Devon Hall, what a HALF!



Two HUGE Dunks 😮 #F4GLORY pic.twitter.com/qwYzxS1iah — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025

The decisions that can make or break your legacy 🧠



A BIG final 10 minutes 👀 #F4GLORY pic.twitter.com/ItfjPWaA6g — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025

Για δεύτερη φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2017, η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς στο μεγάλο τελικό του Final 4 της Euroleague, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι, επικράτησε με 81-70 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Στην 5η του σερί παρουσία σε καταληκτική φάση της διοργάνωσης και 6η συνολικά στην καριέρα του ως προπονητής, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε για πρώτη φορά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Šarūnas Jasikevičius



First person in modern EuroLeague history to win a EuroLeague🏆 both as a player and as a coach@FBBasketbol pic.twitter.com/2Bu4PvqXx7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025

Η Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια Ευρώπης: Λύγισε τη Μονακό στον τελικό της Euroleague με 81-70

Σε έναν τελικό με σπουδαίες προσωπικές μονομαχίες, δυναμισμό και εντάσεις, η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 81-70 στην Etihad Arena και κατέκτησε την κορυφή της Euroleague. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έβαλε τέλος στο όνειρο του Σπανούλη για κατάκτηση της Euroleague ως προπονητής μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μονακό, παίζοντας με ψυχραιμία στα κρίσιμα λεπτά και δείχνοντας βάθος, πείρα και αποτελεσματικότητα.

Εντυπωσιακή αρχή για τη Μονακό, αντεπίθεση της Φενέρ

Το ξεκίνημα της Μονακό ήταν ιδανικό, με τον Μάικ Τζέιμς και τον Άλφα Ντιάλο να οδηγούν την ομάδα σε ένα γρήγορο προβάδισμα (16-8) στο πρώτο πεντάλεπτο. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με τρίποντα του Μπάλντουιν και οργανωμένες επιθέσεις του Γκούντουριτς, ισορροπώντας τον ρυθμό.

Η ένταση ανέβηκε με τεχνικές ποινές, σκληρές άμυνες και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ να προηγείται οριακά (35-33), χάρη σε γκολ-φάουλ του Ντέβον Χολ στην εκπνοή.

Μάχη μέχρι τέλους και αποφασιστικότητα της Φενέρ στο φινάλε

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να μάχονται πόντο με πόντο. Ο Τάις κρατούσε τη Μονακό κοντά, όμως η Φενέρμπαχτσε είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Γκούντουριτς, που τελείωσε με 19 πόντους, και τον Χολ, που σκόραρε σημαντικά καλάθια τη στιγμή που η ομάδα του χρειαζόταν ηγεσία.

Η τελευταία περίοδος άνηκε ξεκάθαρα στη Φενέρ. Με πόντους από τη γραμμή των βολών και μεγάλες άμυνες, οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν τα συνεχόμενα λάθη της Μονακό και άνοιξαν τη διαφορά. Ο Γκούντουριτς έβαλε το "dagger" τρίποντο στα 2’ πριν το φινάλε και κλείδωσε τη νίκη.

Η Μονακό πάλεψε, αλλά δεν άντεξε την πίεση

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως πλήρωσε τα 17 λάθη της και το χαμηλό ποσοστό στα δίποντα (μόλις 10/28 μέχρι το 30ο λεπτό). Ο Τζέιμς ήταν περιορισμένος, ο Ντιάλο αποβλήθηκε με πέντε φάουλ στο φινάλε και οι εναλλακτικές λύσεις δεν στάθηκαν στο ύψος της περίστασης.

Αντίθετα, η Φενέρμπαχτσε διαχειρίστηκε το παιχνίδι με ωριμότητα, είχε σαφή πλάνο, ποικιλία στο σκορ και στήριξε το προβάδισμά της στις λεπτομέρειες.

Η επιστροφή του Γιασικεβίτσιους στην κορυφή

Για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος Euroleague ως προπονητής, σε συνέχεια της σπουδαίας του καριέρας ως παίκτης. Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε την Ευρώπη με πνεύμα μαχητικότητας και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα, ενώ απέναντι της βρήκε μια από τις πιο θεαματικές και ριζοσπαστικές ομάδες της χρονιάς.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού που παρέμεινε στο γήπεδο, υποστήριξε ένθερμα τον Σπανούλη, όμως το βράδυ ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και στον Γιασικεβίτσιους, που πανηγύρισαν την κορυφή της Ευρώπης με απόλυτη δικαιοσύνη.