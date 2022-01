Η Έριν Τζάκσον είδε να «γκρεμίζεται» το όνειρό της για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, αλλά μια φίλη και συναθλήτριά της με την ανιδιοτελή κίνησή της της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας είναι το Νο1 στον κόσμο στο αγώνισμα των 500 μέτρων. Όμως στα τράιλς που έγιναν στο Μιλγουόκι- για την επιλογή της ομάδας που θα πάει στο Πεκίνο- η Τζάκσον γλίστρησε με αποτέλεσμα να τερματίσει τρίτη. Έτσι, βρέθηκε εκτός των δύο πρώτων θέσεων που θα την έστελναν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Μία φίλη και συναθλήτριά της, η Μπρίτανι Μπόου, έκανε τότε μια σπάνια κίνηση. Η ίδια ήταν νικήτρια στα αγωνίσματα των 500 μ., 1.000 μ. Και 1.500 μ. Στα τράιαλς. Όμως, αποφάσισε να παραιτηθεί από την πρόκριση στη μικρότερη απόσταση, χαρίζοντας έτσι τη θέση της στην Τζάκσον.

«Πριν φύγουμε το βράδυ της Παρασκευής, πήρα μια αγκαλιά την Έριν και της είπα ότι μπορούσε να πάρει τη θέση μου, γιατί την κέρδισε. Στην καρδιά μου δεν υπήρχε αμφιβολία ότι έπρεπε να κάνω ό,τι χρειαζόταν για να αγωνιστεί η Έριν στους Ολυμπιακούς», δήλωσε η Μπόου. Λίγο αργότερα, αποφάσισε να το κάνει επίσημο, όταν ενημερώθηκε από την ομοσπονδία να επιστρέψει στο παγοδρόμιο, για την επίσημη ανακοίνωση της Ολυμπιακής ομάδας. «Έπρεπε να το κάνω επίσημο, γιατί δεν θα ήταν στιγμή γιορτής χωρίς την Έριν εκεί», εξήγησε.

