Την 100η pole position της καριέρας του εξασφάλισε ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά του ισπανικού γκραν πρι, στην πίστα της Βαρκελώνης, και θα εκκινήσει για άλλη μία φορά από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα.

100 POLES! I can’t even begin to describe how this feels. I can’t thank the team and everyone back at the factory enough for everything they’ve done to help us secure this incredible milestone. I feel so humbled and very grateful. This feels like my first win all over again 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2