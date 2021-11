Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η FIFA θα δοκιμάσει την τεχνολογία του «ημιαυτόματου οφσάιντ» στο Arab Cup 2021, που ξεκινά στο Κατάρ.

Ο Επικεφαλής της Διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα είπε ότι η διοργάνωση αυτή θα σημάνει τη σημαντικότερη δοκιμή της νέας αυτής τεχνολογίας.

Η τεχνολογία βασίζεται στην παρακολούθηση των άκρων και παρέχει στο VAR πληροφορίες πριν ο διαιτητή λάβει την τελική απόφαση.

«Σε περίπτωση οφσάιντ η απόφαση λαμβάνεται μετά από ανάλυση όχι μόνο της θέσης των παικτών αλλά και της συμμετοχή τους στην κίνηση. Η τεχνολογία - σήμερα ή αύριο - μπορεί να τραβήξει μια γραμμή, αλλά η αξιολόγηση της παρέμβασης στο παιχνίδι ή σε σχέση με έναν αντίπαλο παραμένει στα χέρια του διαιτητή», δήλωσε ο διευθυντής τεχνολογίας και καινοτομίας ποδοσφαίρου της FIFA, Johannes Holzmueller, τη Δευτέρα.

«Θα έχουμε μια εγκατάσταση με κάμερα κάτω από την οροφή κάθε σταδίου. Τα δεδομένα παρακολούθησης των άκρων που εξάγονται από το βίντεο θα σταλούν στις επιχειρησιακές αίθουσες. Η υπολογισμένη γραμμή οφσάιντ και το ανιχνευμένο σημείο λακτίσματος θα παρέχονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στον χειριστή του replay, ο οποίος στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να τα δείξει αμέσως στον VAR.

»Στο Arab Cup 2021, ο βοηθός VAR θα μπορεί να επικυρώσει και να επιβεβαιώσει αμέσως τις πληροφορίες».

Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA, Arsene Wenger, δήλωσε τον Απρίλιο ότι ελπίζει ότι ο οργανισμός θα είναι έτοιμος να εφαρμόσει την τεχνολογία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους στο Κατάρ.

Τον Μάρτιο, ο πρώην επιθετικός της Ολλανδίας Marco van Basten κάλεσε τους ιθύνοντες του ποδοσφαίρου να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάργησης του κανόνα του οφσάιντ, λέγοντας ότι το άθλημα θα ήταν καλύτερο χωρίς αυτόν.

Σε πολλά ποδοσφαιρικά ματς έχουν σημειωθεί αμφισβητούμενα οφσάιντ από την εισαγωγή του VAR, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τον χρόνο που απαιτείται και την ακρίβεια με την οποία κρίνονται τα οφσάιντ.

«Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη τόσο για την προετοιμασία πριν τον αγώνα όσο και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων», είπε ο Κολίνα.

