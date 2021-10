Αν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 τον Φάμπιο Φονίνι, το τέλος του αγώνα στιγματίστηκε από ένταση ανάμεσα στους δύο αθλητές.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του παιχνιδιού ο Φονίνι εξέφρασε ευθέως τη δυσαρέσκειά του στον Τσιτσιπά για τη φερόμενη επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Πάντα μιλάει [ο πατέρας σου]» λέει μεταξύ άλλων ο Φονίνι στον Τσιτσιπά καθώς δίνουν τα χέρια, με τον δεύτερο να του απαντά ότι δε θα μπορούσε να τον έχει ακούσει ούτως η άλλως, επικαλούμενος την απόσταση.

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN