ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops: Η μπασκετική γιορτή που αναδεικνύει τους «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς

Για δύο ημέρες η πλατεία Μοναστηρακίου θα αποκτήσει το δικό της γήπεδο μπάσκετ. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ΔΕΗ που σε συνεργασία με το Eurohoops στοχεύει να φέρει το 3x3 πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσα από την άθληση.

Μετά την περσινή επιτυχία, το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, για ένα διήμερο γεμάτο δράση.

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου μία από τις πιο κεντρικές πλατείες Αθήνας θα υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους σε ένα τουρνουά 3×3 με πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές και αθλητικές δράσεις και τη συμμετοχή γνωστών αθλητών, καλλιτεχνών και influencers.

Η διοργάνωση ταξίδεψε αρχικά σε εννέα γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διαδίδοντας την κουλτούρα του μπάσκετ 3x3 και χαρίζοντας μοναδικές εμπειρίες σε όσους συμμετείχαν.

Τώρα, το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops θα στήσει ένα γήπεδο 3x3 στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου θα διεξαχθεί το τουρνουά 3×3 για 4 μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34 και 35+ ετών) με δωρεάν συμμετοχή. Μάλιστα, στα παιχνίδια θα συμμετάσχουν δημοφιλείς αθλητές και καλλιτέχνες, celebrities και influencers.

Παράλληλα, θα υπάρχει και φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, face painting corner, όπου οι ειδικοί θα ζωγραφίζουν μπασκετικά σχέδια στα πρόσωπα των επισκεπτών, αλλά και 360° photobooth για να απαθανατιστούν οι ξεχωριστές στιγμές. Η διοργάνωση περιλαμβάνει πολλές ακόμα εκπλήξεις και δώρα, ενώ το highlight θα είναι αναμφισβήτητα το μεγάλο πάρτι με DJ που θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου.

Το όραμα του ΔΕΗ 3x3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops είναι να διαδώσει το μπάσκετ 3x3, ένα γρήγορο και δυναμικό παιχνίδι που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου και κατέληξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και να αναδείξει τους μικρούς και μεγάλους πρωταγωνιστές κάθε γειτονιάς μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

Το ΔΕΗ 3x3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στο Μοναστηράκι πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Πλατεία Μοναστηρακίου, Αθήνα

Ημερομηνία: Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024

Ώρες: 10:00-14:00 & 17:00-21:30

Ηλικιακές κατηγορίες τουρνουά: 10-13 ετών, 14-17 ετών, 18-34 ετών, 35+ ετών

Παράλληλες δράσεις: Celebrity 3x3 παιχνίδια, DJ party, Φουσκωτό γήπεδο, Face Painting corner, το 360° Photobooth, μπασκέτες για ελεύθερο παιχνίδι, αναμνηστικά δώρα

Δήλωσε συμμετοχή στο τουρνουά 3×3 του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στο Μοναστηράκι εδώ.

Φόρμα δήλωση συμμετοχής

Φόρμα επικοινωνίας

Μάθετε περισσότερα: dei3x3.eurohoops.net