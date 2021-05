Την ώρα που ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδινε συνέντευξη στο ΒΒC, αποφάσισε να κάνει… παρέμβαση ένας σκύλος. Και ο Ισπανός προπονητής το αντιμετώπισε με χιούμορ.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έδινε συνέντευξη στο Football Focus του BBC, όταν δίπλα στον δημοσιογράφο Νταν Γουόκερ- που βρισκόταν στο σπίτι του- εμφανίστηκε ο σκύλος του.

«Απλά προσπαθώ να απομακρύνω τον σκύλο μου», εξήγησε ο Γουόκερ, αλλά αμέσως ο Γκουαρδιόλα του είπε: «Όχι, όχι, θέλω να μου πάρει αυτός συνέντευξη!».

Ο δημοσιογράφος έδειξε στην κάμερα το κατοικίδιό του- την Γουίνι- και ο προπονητής παρατήρησε ότι είναι πολύ όμορφο, ενώ πειράζοντας τον δημοσιογράφο σχολίασε «Είμαι σίγουρος Νταν ότι θα κάνει καλύτερες ερωτήσεις». Ο Γουόκερ γέλασε, αλλά διαμαρτυρήθηκε λέγοντας «αυτό είναι σκληρό».

Η Γουίνι επανεμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξης «για να πει αντίο» και ο Γκουαρδιόλα την αποχαιρέτισε λέγοντας «γεια σου καλή μου φίλη», ενώ της έστειλε και φιλιά.

"I want to be interviewed by the dog!"



Pep Guardiola joins @mrdanwalker [and Winnie 🐶] on the final #FootballFocus of the season!



📺📱 12:00 BST on BBC One and BBC iPlayer pic.twitter.com/6PifNUX1AE