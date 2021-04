Barcelona Open: Ο Τσιτσιπάς πάλεψε αλλά έχασε από τον Ναδάλ στον τελικό (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Barcelona Open, αφού έχασε από τον Ράφαελ Ναδάλ, σε έναν τελικό που τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες των τελευταίων games.

Ο 22χρονος Έλληνας αθλητής, Νο5 στον κόσμο, βρέθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά μετά το 2018. Απέναντι του, το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης Ράφα Ναδάλ που σήκωσε το τρόπαιο με 6-4,6-7 και 6-5 σετ.

🔥 TIE-BREAK 🔥@steftsitsipas 🇬🇷 takes his serve and everything will be decided on the tie-break💥@RafaelNadal 🇪🇦 6 / 6@steftsitsipas 🇬🇷 4 / 6#ATP #ATPTour pic.twitter.com/czYfJpR9HQ