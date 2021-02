Ο θρύλος του τένις, Σερένα Γουίλιαμς, λύγισε και διέκοψε τη συνέντευξη τύπου της λίγο μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν.

Η Γουίλιαμς έχασε από την Ναόμι Οσάκα στην τελευταία της ευκαιρία για τον 24ο τίτλο του Grand Slam.

Μετά την ήττα της αποχαιρέτησε το πλήθος στο Rod Laver Arena ακουμπώντας το χέρι της πάνω από την καρδιά της, με πολλούς να αναρωτιούνται για το μέλλον της.

Η ίδια ωστόσο, όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για τα λάθη της στον αγώνα με την Οσάκα απάντησε :«Δεν ξέρω. Τελείωσα» και έφυγε.

Λίγο αργότερα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Μελβούρνη και οι Αυστραλοί οπαδοί μου - Σήμερα δεν ήταν ιδανικό αποτέλεσμα ή εμφάνιση, αλλά συμβαίνει. Αισθάνομαι τόση τιμή να παίζω μπροστά σε όλους σας. Η υποστήριξή σας, οι επευφημίες σας, - εύχομαι μόνο να μπορούσα να τα είχα πάει καλύτερα για εσάς σήμερα. Είμαι για πάντα υπόχρεη και ευγνώμων σε κάθε έναν από εσάς. Σας αγαπώ. Σας λατρεύω»

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears. #AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

Serena waves to the fans as she leaves Rod Laver Arena after her semifinal round exit 🙏 #AusOpen pic.twitter.com/S9vZYfOcmI