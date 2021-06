Μία χειρονομία της Σέρβας αθλήτριας Sanja Djurdjevicα κατά τη διάρκεια διεθνούς τουρνουά βόλεϊ στην Ιταλία μεταξύ Σερβίας- Ταϊλάνδης προκάλεσε την αποβολή της από τους αγώνες.

Η κίνηση της αθλήτριας να κάνει τα μάτια της σχιστά την ώρα του παιχνιδιού θεωρήθηκε ρατσιστική με στόχο να χλευάσει τους Ασιάτες.

🇷🇸Team SRB



I stand against all racism‼️

Fu** 🇷🇸SRB Not Again 💢

Unforgiven 💢



- No.7 Ana Jaksic

- No.31 Sanja Djurdjevic



まじ🇷🇸お前ら何してんだよ💢

まじふざけんな‼️

また人種差別行為かよ💢@volleyballworld pic.twitter.com/FfHDw0fZq1