Αντετοκούνμπο και υιοί: «Εμείς οι τρεις κόντρα στον Τζόρνταν, τον Μάτζικ και τον Σακ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκαλεί σε φιλική αναμέτρηση τους super stars του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Σακίλ Ο' Νιλ με συμπαίκτες του τα παιδιά του!

Ο «Greek Freak» ανέβασε στα social media φωτογραφίες με τους γιους του, τον Λίαμ Τσαρλς και τον Μάβερικ Σάι, όπου φαίνεται να τους κυνηγάει στο Fiserv Forum, την έδρα των Μιλγουόκι Μπακς.

«Εμείς οι τρεις κόντρα στον Τζόρνταν, τον Μάτζικ και τον Σακ. Θα δοκιμάσω τις πιθανότητές μου» ήταν το χιουμοριστικό μήνυμα του Greek Freak, ο οποίος έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 38 πόντους και 9 ριμπάουντ στην νικήτηρια αναμέτρηση απέναντι τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Πάντως ο Έλληνας σταρ είχε μια καλή κουβέντα και για τον ηττημένο της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα είπε για τον 21χρονο πάουερ φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Έβαν Μόμπλεϊ.

«Ο Μόμπλεϊ μπορεί να γίνει καλύτερος από εμένα. Δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί. Είναι στο χέρι του. Εγώ κάθε μέρα προσπαθώ να βελτιώνομαι. Έχει όλα τα φόντα να γίνει σπουδαίος παίκτης. Είναι ψηλός, μπορεί να κινηθεί γρήγορα, είναι έξυπνος και παρακολουθεί βίντεο από άλλους παίκτες. Αν το πάρει σοβαρά, θα γίνει τρομερός παίκτης. Εγώ στη δεύτερη μου σεζόν στη λίγκα δεν είχα τέτοιους μέσους όρους, οπότε είναι ήδη μπροστά μου. Είναι στο χέρι του. Αν παραμείνει ταπεινός, συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, επικεντρωθεί στο παιχνίδι και δείξει αγάπη για το άθλημα, θα γίνει ένας πραγματικά πολύ καλός παίκτης», προέβλεψε.

Us 3 vs Jordan, Magic and Shaq

I’ll take my chances 😂😂😂 pic.twitter.com/HV9xdnJOLN