Οι Μιλγουόκι Μπακς μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή των φιλάθλων, σε περιορισμένο αριθμό, στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στο Fiserv Forum.

Το Τμήμα Υγείας του Μιλγουόκι ενέκρινε το σχέδιο φιλοξενίας φιλάθλων, οι οποίοι αρχικά θα καλύπτουν το 10% τη χωρητικότητας του κλειστού, ήτοι 1.800 άτομα με την αρχή να γίνεται στην αποψινή αναμέτρηση απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ακολουθήσει μια σταδιακή επιστροφή κόσμου και στους επόμενους τρεις αγώνες δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οικογένειες παικτών και προσκεκλημένοι.

Απόψε θα βρεθούν στο κλειστό 250 άτομα, 500 την Πέμπτη (και πάλι με Ράπτορς) και 750 την Παρασκευή απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

The Bucks just announced they will begin admitting a reduced crowd of 1,800 into home games starting tonight against Toronto: pic.twitter.com/jD9NKN38qs