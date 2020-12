Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανανέωσε το συμβόλαιό του στους Μιλγουόκι Μπακς και η πόλη τον τίμησε φωτίζοντας την γέφυρα στα γαλανόλευκα.

Ήταν μια γιορτή. Για λίγο περισσότερο από δύο ώρες, η γέφυρα Hoan του Μιλγουόκι φωτίστηκε με γαλανό και λευκό φως, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, για να γιορτάσει όλη η πόλη την υπογραφή του supermax συμβολαίου του Greek Freak.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τρίτη σημαίνει ότι ο 26χρονος θα είναι με τους Μιλγουόκι Μπακς τουλάχιστον για τα επόμενα έξι χρόνια.

Η πενταετής παράταση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του NBA, με περισσότερα από 228 εκατομμύρια δολάρια.

Ο μισθός του Greek Freak για την τελευταία σεζόν της συμφωνίας θα ανέλθει σε 51 εκατομμύρια δολάρια.

Just the news Milwaukee needed. The Greek Freak is here to stay and MKE is GLOWING right now! 😎



In celebration of @Giannis_An34 long-term commitment to the @bucks tonight the Hoan Bridge will reflect the colors of the Greek flag from dusk to 7 p.m. 💙

📸: @bucks #Bucks pic.twitter.com/4X4MA9kaHe